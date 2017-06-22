روسيا تنفي استخدام بوتين مقاطع فيديو مزورة تظهر قصف طائراته لـ ” الإرهابيين ” في سوريا

رفض الكرملين الاربعاء تقارير إعلامية محرجة قالت ان الرئيس فلاديمير بوتين استخدم عن طريق الخطأ شريط فيديو للهجمات الاميركية في افغانستان، مشيرا الى أنه يظهر ضربات روسية في سوريا.

وفي فيلم وثائقي للمخرج الاميركي اوليفر ستون عن بوتين يعرض حاليا في الولايات المتحدة، يظهر الرئيس الروسي في الكرملين وهو يعرض للمخرج على هاتف محمول شريطا مصورا.

ويصف بوتين مقطع الفيديو بأنه للقوات الروسية أثناء قصفها “مجرمين دوليين” في سوريا، ويعلق تفصيلا على العمليات.

ولكن الموقع الاخباري المتحدث باللغة الروسية “ميدوزا” قال ان الفيديو تم تصويره في 2009 وهو يظهر القصف الاميركي على حركة طالبان في افغانستان.

وتابع إن المقطع المصور نشر على موقع الجيش الاميركي.

ونفى متحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف التقارير، وقال لصحافيين “أستطيع ان أؤكد أن هذه المادة أعطاها وزير الدفاع للرئيس”.

وتابع “التقارير التي تزعم غير ذلك غير صحيحة”.

وقام موقع التحقيقات الروسي “كونفليكت انتليجنس تيم” الالكتروني بنشر فيديو يقارن بين المقطعين الاميركي والروسي ويظهر تطابقهما. ويقدر الصحافيون ان بوتين لم يسلم مقطعاً من وزارة الدفاع، إنما شريط فيديو باللغة الروسية حظي على موقع “يوتيوب” بأكثر من 75 ألف مشاهدة.

ويقدم الفيديو على أنه مصوّر في سوريا وعليه تعليق صوتي روسي. ولكن في الواقع فإن الشريط يظهر مروحيات أباتشي في افغانستان، بحسب ما يقول الخبير العسكري اندري بايوسوف لموقع “آر بي كاي” الاخباري.

ونادرا ما يظهر بوتين، القائد الاعلى للقوات المسلحة، علنا وهو يستخدم هاتفا ذكيا، على عكس رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف الذي يعد من جمهور المعجبين بأجهزة “آبل”.

وقال بيسكوف ان الهاتف يعود الى عضو من هيئة الاركان من دون إعطاء تفاصيل إضافية. ويظهر بوتين في الوثائقي وهو يعيد الهاتف الى رجل يرتدي بذة سوداء.

ويرد المقطع المصور في الحلقة الثالثة من سلسلة أفلام تسجيلية لـستون، الفائز بجائزة الاوسكار ثلاث مرات، عن بوتين والتي تبث عبر شبكة “شو تايم” الاميركية والقناة الاولى في التلفزيون الروسي.

وقامت بعض وسائل الاعلام المؤيدة للكرملين بتغطية هذه التقارير ونشرت اشرطة فيديو مقارنة.

وسخر ليونيد فولكوف، رئيس حملة زعيم المعارضة المسجون اليكسي نافالني، من التقارير التي أظهرت بوتين مضللاً عن طريق مستشاريه. (AFP)

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