رونالدو مستعد لدفع 14.7 مليون يورو لتسوية نزاعه الضريبي

قال التلفزيون الإسباني ، إن مهاجم ريال مدريد #كريستيانو_رونالدو ، مستعد لدفع 14.7 مليون يورو (16.39 مليون دولار) لتسوية نزاع ضريبي مع السلطات الإسبانية قبل جلسة استماع الشهر المقبل.

وأقام الادعاء الإسباني دعوى قضائية ضد اللاعب البرتغالي بسبب مزاعم عن خداع السلطات الإسبانية والتهرب من دفع هذا المبلغ.

وذكرت قناة تي.في.أي دون تحديد مصادرها أن رونالدو (32 عاماً) قد يسدد المبلغ لإظهار حسن النية.

وأضاف التقرير أن رونالدو سيؤكد مجدداً في جلسة الاستماع يوم 31 يوليو (تموز) أنه بريء ولم يخف دخله عن سلطات الضرائب أبداً في إسبانيا، ورفض ممثلون عن رونالدو التعليق.

وقال مكتب الادعاء الإسباني إن رونالدو استخدم هيكلاً تجارياً لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع حقوق صوره في الفترة بين 2011 و2014 ونفى رونالدو هذه الاتهامات. ( reuters )

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