رونالدو يشعر بالسعادة بعد تصريحات رئيس ريال مدريد

أُبلِغ نجم #ريال_مدريد الإسباني #كريستيانو_رونالدو بما صرح به رئيس الفريق فلورنتينو بيريز حول مشاكل اللاعب البرتغالي مع سلطات الضرائب و”قرار” مغادرته النادي الملكي.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن رونالدو سمع تصريح فلورنتينو، في موسكو مع زملائه في المنتخب البرتغالي الذين يخوضون منافسات كأس القارات.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن كريستيانو رونالدو لم يتحدث إلى مسؤولي النادي بشأن الرحيل عن أبطال أوروبا هذا الصيف، مضيفا “لا أفكر في أن رونالدو سيرحل”.

وتابع “هو مرتبط بعقد وبحاجة لأن يستكمله. كل ما نعرفه أنه غير سعيد بمعاملة الصحافة التي زعمت أنه محتال”.

وختم تصريحه قائلا وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “لا أعرف الكثير حول الموقف.. هو موجود في بطولة في غاية الأهمية في هذه اللحظة وحتى تنتهي لن أعكر الأجواء داخل الفريق”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو كان سعيدا بعد سماع كلمات رئيس فريقه، وقال إنه كان في الحاجة لسماع هذا التصريح.

وأضاف أنه شعر بأن رئيس مدريد خرج للدفاع عنه، مشيرا إلى أن “ما قاله الرئيس كان إيجابيا للغاية”.

وتوّقعت “أس” أن يعيد النجم البرتغالي النظر في قرار رحيله عن الفريق وعن إسبانيا بصفة نهائية، بعد تصريح فلورنتينو بيريز.

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