سكان قرية مغربية ” يرجمون ” مؤذناً تسبب في إفطارهم قبل آذان المغرب

رجم سكان قرية مغربية بمنطقة “الرحامنة” مؤذن المسجد وأسرته، لأنه أذن قبل موعد المغرب، فتسبب في إفطارهم قبل الوقت، حيث كان يجرب مكبر الصوت، فاعتقدوا أنه يؤذن.

ووفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، كان المؤذن داخل منزله مع أفراد أسرته عندما سمع صوت الحجارة على الباب، فخرج لاستطلاع الأمر، وإذا به يجد مجموعة من السكان ومعهم ممثل عن السلطة، ما أثار استغراب المؤذن، خاصة أن ممثل السلطة في المنطقة من مهامه المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وباغت السكان المؤذن بالحجارة التي أصابت جبهته بجرح غائر فقد على إثرها الوعي.

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