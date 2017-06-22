” سمارت دوفيت بريز ” .. سرير ذكي يضبط درجة الحرارة

أنت تشعر بالحر وشريك حياتك يحس بالبرودة أثناء النوم. تلك المشكلة الكلاسيكية التي يعاني منها بعض الأزواج، لذا ابتكرت شركة كندية حلاً مذهلاً يتمثل في لحاف سرير ذكي يمكن ضبط درجة حرارته وتخصيصه حسب تفضيلات الشريكين معاً في آن واحد.

وأطلقت شركة “سمارت دوفيت” على منتجها الجديد “سمارت دوفيت بريز”، حيث يمتلئ اللحاف بالهواء من الداخل عبر منفاخ موجود تحت السرير، لينقسم إلى قسمين، يمكن التحكم في كل منهما على حدة على حسب درجة حرارة جسم الشخص النائم، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، فمن خلال تطبيق معين يتم تحميله على الهواتف الذكية يمكن ضبط القسمين على درجتين مختلفتين.

ويتميز اللحاف أيضاً بقدرته على تقليل التعرق وعدم نمو البق والعث، وقالت الشركة إن اللحاف متوفر للطلب المسبق عبر موقع انديغوغو للتمويل بسعر يبدأ من 199 دولاراً، على أن يتم طرحه بالأسواق بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل بسعر 359 دولاراً.

عكس السير