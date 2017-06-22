شركة نمساوية تطور لقاحاً يمنع النوبات القلبية

كشفت شركة نمساوية متخصصة أنها طورت لقاحًا جديدًا يمنع الإصابة بالنوبات القلبية، الناتجة عن انسداد الشرايين، الذي يصيب الآلاف حول العالم.

وأشارت الشركة النمساوية للتكنولوجيا الحيوية إلى أن “اللقاح الجديد يعمل على خفض الكوليسترول في المستقبل، ويمكن أن يوفر بديلاً فعالاً لأدوية الستاتين، المخفضة للكوليسترول”.

وأضافت الشركة بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : ” أنها أجرت تجربة شارك فيها أكثر من 70 مريضًا لمعرفة ما إذا كان اللقاح الجديد، المعروف باسم AT04A، والذي تم اختباره حتى الآن على الفئران، سينجح مع البشر”.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، يثير اللقاح إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف إنزيمًا مسؤولًا عن تنظيم مستويات الكولسترول في الدم.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة النمساوية، الدكتور غونتر ستافلر، إن “لقاح AT04A قادر على تحفيز الأجسام المضادة، التي تستهدف على وجه التحديد إنزيم PCSK9 طوال فترة الدراسة، التي أجريت على الفئران”.

وإنزيم PCSK9 هو نوع من أنواع الكولسترول الذي يمكن أن يسبب بانسداد الشرايين.

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