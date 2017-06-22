صورة لقميص سانشيز تثير عاصفة من التكهنات

دفع خطأ بالموقع الرسمي لـ #أرسنال عددا من مشجعي الفريق الإنكليزي إلى التكهن بمغادرة النجم التشيلي، #ألكسيس_سانشيز ، الفريق هذا الصيف.

وقدم الفريق لمشجعيه فرصة طلب قميص النادي باسم ورقم اللاعب المفضل لديهم، من خلال الموقع الرسمي للنادي، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية 3 يوليوز.

ولاحظ المشجعون عند اختيار اسم داني ويلبيك من قائمة اللاعبين الحاليين للنادي، يرافق اللاعب رقم 7، وهو الرقم الذي يحمله سانشيز منذ التحاقه بالفريق صيف عام 2014.

ويوفر الموقع أيضا قميص اللاعب سانشيز مرفقا بالرقم نفسه (7)، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وتداول مشجعو الفريق تغريدات على تويتر، تتضمن الخطأ الذي يبدو أنه “غير مقصود”، حيث قال أحدهم “ويلبيك سيحمل الرقم 7 الموسم القادم، هل هذا يعني مغادرة اللاعب الشيلي أسوار النادي؟”.

وكانت صحيفة “الصن” البريطانية ذكرت، في مايو الماضي، أن مفاوضات تمديد العقد بين الطرفين تجمدت في الفترة الأخيرة، بسبب المطالب المالية المرتفعة لسانشيز.

عكس السير