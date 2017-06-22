فنزويلي يحقق رقماً قياسياً في حضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم

حقق رجل فنزويلي رقماً قياسياً عالمياً في عدد المرات التي حضر فيها بطولة #كأس_العالم لكرة القدم، ودخل بذلك #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية.

واظب هيلي غاراغوزو على حضور كافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ البطولة التي أقيمت في إسبانيا عام 1982، ولم يتغيب عن أي بطولة منذ ذلك العام حتى وقتنا الحاضر.

وقد وصل عدد المرأت التي حضر غاراغوزو فيها بطولة كأس العالم التي تقام كل أربع سنوات، تسع مرات متتالية، بحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني، ولأن البطولة الدولية تقام في مواقع مختلفة من العالم، فقد بلغ عدد الأميال التي قطعها غاراغوزو لحضور تلك البطولات 150000 ميلاً، أي ما يعادل حوالي 5 دورات كاملة حول الأرض، بحسب ما ذكر سجل غينيس.

وقال غاراغوزو معلقاً على تجربته: “لقد دفعني شغفي بكرة القدم للمواظبة على حضور كافة النهائيات منذ عام 1982، ولن أتوقف عن حضورها حتى نهاية حياتي، أنا أخطط الآن لحضور نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا في العام المقبل”.

من الجدير بالذكر بأن البطولات التي حضرها غاراغوزو على مدى العقود الثلاثة الماضية تشمل إسبانيا (1982) و المكسيك (1986) وإيطاليا (1990) والولايات المتحدة (1994) وفرنسا (1998) وكوريا الجنوبية واليابان (2002) وألمانيا (2006 ) وجنوب أفريقيا (2010) والبرازيل (2014).

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