في أي عمر يكون الإنسان أذكى من ” القردة ” ؟

كشفت تجربة علمية حديثة تفوق معظم الأطفال بالذكاء على قردة “الشمبانزي” مع بلوغهم سن الـ 4 سنوات.

وتقوم التجربة، التي أجراها باحثون بقيادة البروفسور توماس سودندورف في كلية علم النفس بجامعة “كوينزلاند” الأسترالية، على المقارنة بين مستويات ذكاء الإنسان و”الشمبانزي” من خلال اختبار قدرة الاثنين على التبصر أو توقع الأحداث، وهي القدرة التي يُعتقد أنها تميز البشر عن الحيوانات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قام الباحثون بإسقاط حبة عنب خلال الجزء العلوي من أنبوب بلاستيكي على شكل حرف Y مقلوب رأساً على عقب ثم راقبوا ردود فعل الطفل والشمبانزي ومحاولتهما التقاط حبة العنب من الطرف الآخر قبل أن تسقط على الأرض.

ونظرًا لوجود مخرجين محتملين لحبة العنب من الأنبوب راقب الباحثون الاستراتيجيات التي استخدمها الأطفال والشمبانزي للتنبؤ بمكان خروج العنب، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وفي الاختبار غطى الشمبانزي والأطفال البالغون من العمر سنتين ثقبًا واحدًا بأيديهم.

ولكن، وجد الباحثون أن الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات قاموا بتغطية الثقبين لضمان التقاط العنب بغض النظر عن موقع خروجه ما يدل على وجود قدرة على التخطيط.

من جانبه، قال البروفيسور سودندورف أن البحث أشار إلى أن البشر لا يولدون بالقدرة على التبصر “بل تتطور مع تطور أدمغتنا”.

وأضاف: “كنا نحاول التوصل إلى وسيلة تكشف ما إذا كان الأطفال الصغار أو الحيوانات يفهمون أن المستقبل غير مؤكد، وأن عليهم الاستعداد لعدة نتائج”.

وفي عمله في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، يقوم البروفسور سودندورف بدراسة القدرات العقلية لدى الأطفال الصغار والحيوانات للإجابة على الأسئلة الأساسية حول طبيعة وتطور العقل البشري.

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