في كندا .. ” قط ” يعود لأصحابه بعد 10 سنوات من غيابه عنهم

في حادثة نادرة من نوعها، التأم شمل عائلة كندية مكونة من رجل وامرأة، مع قطهما الأليف بعد مضي عقد كامل من الزمان على فقدانهما له.

نشرت جمعية وينييغ للرفق بالحيوان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، صورة للكندية فريدا واتسون وزوجها وقطها جورج، بعد أن التأم شملهما بعد أكثر من عشر سنوات من الفراق.

ويذكر بأن أحد الأشخاص، عثر على القط جورج وهو يتجول في أحد الشوارع، وقرر أن يأخذه إلى جمعية للرفق بالحيوان حيث بدأ العاملون هناك البحث عن أصحابه.

وتقول ناطقة باسم الجمعية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لقد قمنا بعملية بحث مضنية عن أصحاب القط، ونحن سعداء بأن القط وجد طريقه في نهاية المطاف إلى منزله الذي ترعرع فيه”.

وتمكن موظفو الجمعية من فك رموز وشم القط جورج، وبدأوا بالبحث عن معلومات تدل على عنوان أصحابه. وفي نهاية المطاف تمكنت الجمعية من التواصل مع شقيقة زوج فريدا، وحصلوا على عنوان منزلها الجديد.

وقالت فريدا معبرة عن مشاعرها تجاه ما حدث: “لم أستطع النوم في الليلة السابقة، بكيت طوال الليل، وغمرتني السعادة بعدما وصل موظفو الجمعية برفقة قطي العزيز في الصباح”.

وفي اليوم التالي وصل موظفو الجمعية إلى منزل فريدا، وقاموا بتسليم القط جورج لأصحابه بعد غياب دام 10 سنوات.

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