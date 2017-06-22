قراصنة روس استهدفوا 21 ولاية أمريكية خلال الإنتخابات

على وقع التحقيقات القائمة بشأن التدخل الروسي في الانتخابات، قالت مسؤولة أمريكية للكونغرس يوم الأربعاء إن متسللين إلكترونيين من روسيا استهدفوا أنظمة الانتخابات في 21 ولاية خلال انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وأحجمت القائمة بأعمال نائب وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الأمن الإلكتروني جانيت مانفرا عن تحديد الولايات المستهدفة وعزت ذلك إلى اتفاقات سرية.

وتجري تحقيقات ترمي إلى احتمال تدخل روسي في الإنتخابات الأمريكية الأخيرة، والتي عقد الكونغرس جلسات بشأنه للوقوف على حقيقة الأمر، ووصفها في وقت سابق مدير المخابرات السابق جيمس كلابر بأن فضيحة “ووترغيت” تتضاءل بالمقارنة مع ما يحيط بالرئيس دونالد ترامب وما يتردد عن صلة حملته الانتخابية بروسيا من أحداث في واشنطن. (REUTERS)

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