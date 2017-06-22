هل بدأ تقسيم سوريا فعلياً بحجة ” تخفيف التوتر ” ؟ ! .. مسؤول تركي و آخر روسي يوضحان و يكشفان عن جنسيات القوات المشاركة في العملية

نقلت محطات تلفزيون تركية عن المتحدث الرئاسي التركي قوله يوم الخميس إن تركيا وروسيا ستنشران جنودا في منطقة إدلب في إطار اتفاق تخفيف التوتر الذي توسطت موسكو في التوصل إليه الشهر الماضي.

ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن إبراهيم كالين قوله إن مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في آستانة عاصمة كازاخستان في مطلع تموز.

وأضاف كالين “سنكون حاضرين بقوة في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب روسيا وإيران ستكونان حول دمشق ويجري إعداد آلية تشمل الأمريكيين والأردن في الجنوب في منطقة درعا” مضيفا أن روسيا اقترحت أيضا إرسال قوات من كازاخستان وقرغيزستان.

وبشأن المشاورات الخاصة بضمان الأمن في إدلب، ذكر قالين أنها تركز على تحديد العدد الضروري من العسكريين الأجانب لتولي المهمة في هذه المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

بدوره، أكد فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب (الدوما) الروسي، أن روسيا عرضت على شركائها في قرغيزيا وكازاخستان المشاركة في هذه المهمة بسوريا.

وأضاف أن المفاوضات تتعلق أيضا بإشراك عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في أداء مهام تتعلق بضمان الأمن والنظام العام بسوريا. (REUTERS – RT)

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