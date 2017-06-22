هل بدأ تقسيم سوريا فعلياً بحجة ” تخفيف التوتر ” ؟ ! .. مسؤول تركي و آخر روسي يوضحان و يكشفان عن جنسيات القوات المشاركة في العملية

نقلت محطات تلفزيون تركية عن المتحدث الرئاسي التركي قوله يوم الخميس إن تركيا وروسيا ستنشران جنودا في منطقة إدلب في إطار اتفاق تخفيف التوتر الذي توسطت موسكو في التوصل إليه الشهر الماضي.
ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن إبراهيم كالين قوله إن مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في آستانة عاصمة كازاخستان في مطلع تموز.
وأضاف كالين “سنكون حاضرين بقوة في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب روسيا وإيران ستكونان حول دمشق ويجري إعداد آلية تشمل الأمريكيين والأردن في الجنوب في منطقة درعا” مضيفا أن روسيا اقترحت أيضا إرسال قوات من كازاخستان وقرغيزستان.
وبشأن المشاورات الخاصة بضمان الأمن في إدلب، ذكر قالين أنها تركز على تحديد العدد الضروري من العسكريين الأجانب لتولي المهمة في هذه المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.
بدوره، أكد فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب (الدوما) الروسي، أن روسيا عرضت على شركائها في قرغيزيا وكازاخستان المشاركة في هذه المهمة بسوريا.
وأضاف أن المفاوضات تتعلق أيضا بإشراك عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في أداء مهام تتعلق بضمان الأمن والنظام العام بسوريا. (REUTERS – RT)
أقذر دور تلعبه تركيا برئاسة المنافق أردوغان ! ممكن يفهمنا التركي الجديد أردوغان ماهو تبرير ذلك ؟ ولن أقول عثماني لان كلمة تركي كانت يطلقها العثمانيون على كل ماهو غريب عنهم وهي كلمة للتحقير وهذا عجائب تناقضاتهم !!
عهل خبر لازم تبزقوا عحالكن معارضة و موالاة
لم تقبل باصلاحات طلبها السوريون ولو فعلت لما جررت سوريا الى هذه المصائب اردت احراق البلد وفعلت ولكن ها قد طارت البلد واقتسموها على عينك يا تاجر فاي ابن حرام انت اضاع البلد ومن عليها وبما فيها
إنتهت المرحلة الأولى للخطة المدروسة بعناية للتقسيم وهي
القضاء على داعش مغناطيس المتطرفين بعد معرفة المناصرين وانتقالهم لسورية ثم تحييدهم هناك نهائياً
والخطة التالية هي
تمكين المجموعات المتبقية الموجودة على الأرض بحمايتها لفترة طويلة حتى يتم الاعتياد على الأمر الواقع ثم بدء مايسمى بكانتونات نصيرية و كردية و سنية و درزية
الحقيقة المريرة جداً أن هذا كله لتأمين بقاءكلب الفرسو خنزير بني صهيون ابن انيسة.
الحقيقة المرة التي لايعلمها الكثيرون هي أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يتخلى عن كلبه الأمين الحيوان بشار الذي ينهب آثار وتاريخ الشعب السوري ويباع حصرا لبني صهيون
كل مرتزقة العالم في سوريا تفو على بثار من جد الجد الى ولد الولد
وين الجربوع اللي كان بده يرجعهون بصناديق خشب، ضل كلب ما علم على مؤخرة معلمكون؟
مين عم يموت غير السوريبن بنيران الكلب العلوي و مليشياته النجسة؟
لما لا و نحن بكل فخر لدينا رئيس جحش