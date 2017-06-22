” لينوفو ” تطور حاسباً محمولاً قابلاً للطي بشاشة مرنة

تطمح شركة #لينوفو إلى إحداث ثورة في سوق الحواسب المحمولة، إذ عرضت خلال حدث خاص أقامته أمس الثلاثاء صورة لحاسب محمول قابل للطي مع شاشة مرنة.

وفي حدث لينوفو بمدينة #نيويورك الأمريكية، أظهرت الصورة التي عرضتها الشركة حاسباً محمولاً مع شاشة مرنة، ولوحة مفاتيح مدمجة، بالإضافة إلى النتوء الأحمر الشهير مع حواسب “ثينك باد” ويُستخدم بديلًا عن لوحة التتبع.

ومع المفهوم الأولي لهذا الحاسب الثوري، تحدث معظم التفاعلات بين المستخدم والجهاز عن طريق الأوامر الصوتية أو قلم إلكتروني، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقالت لينوفو إن هذا المفهوم يمكن تطبيقه من خلال استخدام “مواد متطورة” و”تقنيات جديدة للشاشات”.

ويُعتقد أنه لا يزال من المبكر الحديث عن حواسب محمولة مع هذه التقنيات الثورية، إذ عُرضت سابقاً شاشات مرنة يمكن طيها، ولكن إلى الآن لم يُطرح في السوق أي جهاز يوفر هذه التقنية، فالأمر صعب عملياً وتجارياً، ولا ترقى الشاشات المرنة إلى مستوى أداء الشاشات التقليدية.

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