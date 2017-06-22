متحدث باسم الرئاسة التركية : قوات من تركيا و روسيا و أمريكا و إيران و كازاخستان و قيرغستان لتخفيف التوتر في إدلب و دمشق و درعا !

نقلت محطات تلفزيون تركية عن المتحدث الرئاسي التركي قوله يوم الخميس إن تركيا وروسيا ستنشران جنودا في منطقة إدلب في إطار اتفاق تخفيف التوتر الذي توسطت موسكو في التوصل إليه الشهر الماضي.

ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن إبراهيم كالين قوله إن مناطق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في آستانة عاصمة قازاخستان في مطلع يوليو تموز.

وأضاف كالين “سنكون حاضرين بقوة في منطقة إدلب مع الروس، وفي الغالب روسيا وإيران ستكونان حول دمشق ويجري إعداد آلية تشمل الأمريكيين والأردن في الجنوب في منطقة درعا” مضيفا أن روسيا اقترحت أيضا إرسال قوات من قازاخستان وقرغيزستان. (REUTERS)

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