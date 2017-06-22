مصر : تحرير شاب سوري اختطفه أردني بسبب خلاف مالي سابق مع شقيقه في غانا !

تمكنت الإدارة العامة للمباحث المصرية، من تحرير شاب سوري اختطف في محافظة الجيزة، وطالب خاطفوه بمبلغ مادي كبير، مقابل إطلاق سراحه.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة الوطن المصرية، اليوم الخميس، إن شرطة النجدة تلقت بلاغاً من أسرة سورية، مقيمة في مدينة 6 أكتوبر، تفيد باختطاف ابنها الشاب، وتلقيها اتصالاً هاتفياً طالب من خلاله الخاطفون بمبلغ مليون جنيه مصري، يدفعه شقيقه الذي يعمل في دولة غانا، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب شخص في دولة الأردن.

وتمكنت السلطات المصرية من خلال مراجعة رقم الهاتف الذي استخدمه الخاطفون لإجراء الاتصال مع ذوي الشاب، من تحديد هوية أحدهم، وهو أردني الجنسية.

وتبين من خلال النظر في علاقات شقيق المخطوف العامل في غانا، أن الأردني كان شريكاً للسوري، إلا أن خلافاً مالياً وقع بينهما أنهى من خلاله الأردني أعماله، قبل أن يقرر الانتقام، حيث توجه إلى مصر بقصد خطف شقيق شريكه السابق.

وفي مصر اتفق الأردني من شخصين يحملان الجنسية ذاتها، وأربعة عاطلين عن العمل (لم تحدد جنسيتهم) في محافظتي القاهرة والجيزة، على تنفيذ عملية الاختطاف.

وتمكنت “المباحث” من تحديد مكان احتجاز الشاب السوري، بعدما تتبعت هاتف المتهمين، وتبين أن الضحية تم احتجازه داخل شقة في منطقة إمبابة، ثم نقل إلى شقة في حدائق الأهرام، حيث تم تحريره من هناك، وضبط المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة.

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