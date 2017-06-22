مفوضية شؤون اللاجئين ترحب باستقبال المغرب لسوريين عالقين على الحدود

رحبت مفوضية شؤون اللاجئين، بقرار المغرب استقبال سوريين عالقين على الحدود مع الجزائر.

وقال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في الرباط ” جون بول كاليفيري ” للأناضول على هامش حفل استقبال 13 أسرة سورية، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، إن “المفوضية ترحب بهذه الخطوة.. تجاه سوريين عالقين على الحدود”.

وسمح المغرب، الثلاثاء، السماح لـ 13 أسرة سورية (28 فرداً) عالقة على الحدود من دخول البلاد.

ووصف كاليفيري هذه الخطوة ب”الشجاعة “ ، بعدما قضى هؤلاء السوريين نحو شهرين في ظروف صعبة.

ولفت إلى أنها “خطوة انسانية، وضعت حدا لهذه الأزمة، مما سيتيح منح فرصة لهم لتأمين مستقبلهم بالمغرب”.

بدوره ، أشاد عبد الرزاق الخنوشي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المغرب استقبال السوريين ، بعد معاناتهم لأسابيع على الحدود.

وفي تصريح للأنضول أوضح أن بلاده ستقوم بتسوية وضعيتهم .

ومنذ أسابيع يتواجد 28 سوريًا عالقين في منطقة صحراوية، تقع بين مدينتي “بني ونيف” الجزائرية، و”فجيج” المغربية، وهي منطقة حدودية تشبه المناطق العازلة، إذ لا يدخل إليها عادة أي أحد.

وكان عدد اللاجئين العالقين 55، وانخفض إلى 28 وسط أنباء عن تسلل عدد منهم إلى المغرب، واستقبال الجزائر عدداً آخر.(ANADOLU)

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