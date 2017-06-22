مقاتلة تابعة لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق البلطيق ( فيديو )

أفادت وكالة “نوفوستي” بأن مقاتلة تابعة لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فوق مياه بحر البلطيق، ولكن مقاتلة روسية من طراز “سو-27” منعتها من ذلك.

وأوضحت الوكالة يوم الأربعاء، نقلا عن مراسلها الذي كان على متن الطائرة الوزارية لحظة الحدث، أن مقاتلة من طراز “إف-16” تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة شويغو، ولكن إحدى المقاتلات المرافقة لها اتخذت موقفا بينهما وأشهرت أسلحتها، ما أجبر طائرة الناتو على التراجع.

وأضافت الوكالة أن هذا الحادث الجديد وقع أثناء توجه شويغو إلى مدينة كالينينغراد الروسية لعقد اجتماع يتعلق بتأمين حدود روسيا الغربية.

يذكر أن ذلك لم يكن الحادث الأول من نوعه في الأيام الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أول أمس عن اعتراض طائرتين عسكريتين أمريكيتين على التوالي، نفذت إحداهما مناورة استفزازية تجاه طائرة روسية. (AFP)

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