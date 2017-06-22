وصول الدفعة الثانية من القوات التركية إلى قطر

وصلت الدفعة الثانية من القوات العسكرية التركية إلى الدوحة، اليوم الخميس، لتنضم إلى المجموعة الأولى التي بدأت مهامها التدريبية الأحد الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، إعلان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن وصول المجموعة الثانية من القوات التركية إلى قاعدة العديد الجوية صباح اليوم.

وقالت إنها ستنضم إلى طليعة القوات التي بدأت مهامها التدريبية في الدوحة الأحد الماضي، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

ويأتي وصول المجموعة الثانية من القوات التركية، لاستكمال التمارين المشتركة، المنصوص عليها في الاتفاقات الموقّعة بين تركيا وقطر في هذا الشأن.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت إلى الدوحة، الأحد الماضي، وأجرت أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وقد شملت التدريبات عرضاً بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.

وتأتي هذه التدريبات المشتركة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار، إلى جانب حصار تعانيه الأخيرة من جيرانها. (ANADOLU)

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