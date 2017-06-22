8 خرافات حول النظارات الشمسية عليك التوقف عن تصديقها

تحولت النظارات الشمسية إلى عنصر هام من عناصر الأناقة لا يستغنى الكثيرون عنه، بالإضافة إلى دورها في حماية العينين من أشعة الشمس الضارة سواء كان ذلك أثناء التجول مشياً على الأقدام أو قيادة السيارة.

وتسود بين الكثير من مستخدمي النظارات الشمسية، مجموعة من المعتقدات الخاطئة التي لا بد من تصحيحها، للاستفادة من دورها في حماية البصر في جميع الأوقات، وتنقل شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع كومبلكس أهم هذه الخرافات التي يجب تصحيحها:

1- ضرورية في الصيف فقط

يميل الكثيرون إلى استخدام النظارات الشمسية في أوقات الحر خلال فصل الصيف، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية الضارة يمكن أن تنفذ إلى العينين حتى في أيام الشتاء الغائمة، لذلك ينصح باستخدام النظارات الشمسية طوال أيام السنة.

2- العدسات القائمة الأفضل لحماية العينين

على الرغم من أن العدسات القائمة، تساعد على الرؤية بشكل أفضل خلال النهار في ضوء الشمس، إلا أنها لا تحمي بالضرورة من الأشعة فوق البنفسجية، وفي الواقع فإن اختيار النظارات، يجب أن يتم بناءاً على مدى قدرتها في منع وصول هذه الأشعة إلى العينين.

3- العدسات المستقطبة تمنع دخول الأشعة الضارة

الاستقطاب والحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أمران مختلفان تماما، ولحسن الحظ فإن معظ الشركات توفر هذه الأيام الصفتين معاً في العدسات التي تزود بها نظاراتها، إلى أن من الضروري معرفة الفرق بينهما، فالاستقطاب يؤثر فقط على وضوح الصورة ولا علاقة له بالحماية من الأشعة.

4- نظارة واحدة تناسب جميع المقاسات

على الرغم من أن هذا الأمر لا يحتاج إلى الشرح، إلا أن البعض يعتقد أن نظارة شمسية واحدة يمكن أن تناسب جميع المقاسات، و في حين أن الوجوه تختلف من شخص لآخر، فهذا يؤدي بشكل بديهي إلى أن قياس النظارة يختلف من رأس لآخر.

5- الإطارات المنحنية مجرد موضة

لا يقتصر شكل النظارات ذات الإطارات العريضة أو المنحنية على النواحي الجمالية، بل تلعب دوراً هاماً في المزيد من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال منع دخولها من الجوانب.

6- سعر النظارة يحدد قدرتها على الحماية

غالباً ما يلعب السعر دوراً هاماً، عندما يتعلق الأمر بجودة المنتجات، إلا أن الأمر ليس صحيحاً دائماً بالنسبة للحماية التي توفرها النظارات الشمسية من الأشعة فوق البنفسجية، ويفضل البحث عن النظارات المناسبة لاحتياجات كل شخص، مع الانتباه إلى أن النظارات زهيدة الثمن غالباً ما تكون غير مفيدة.

7- يمكن التحديق بالشمس من خلال النظارة الشمسية

مهما كانت النظارات الشمسية قادرة على توفير حماية من الأشعة الضارة، فإن من الخطأ التحديق من خلالها بالشمس، لأن الأشعة قادرة على إحداث ضرر دائم في البصر عند التحديق لوقت طويل نسبياً، وينطبق ذلك على حالة كسوف الشمس، الذي لا يجب النظر إليها إلا من خلال نظارات خاصة توفرها الجهات الفلكية المختصة.

8- العدسات المستقطبة سيئة للتزلج والقيادة

يمكن للعدسات المستقطبة أن تشوه الصورة على شاشة الهاتف الذكي، مما يجعل التقاط صورة سيلفي أكثر صعوبة، إلا أنها لا تحمل أي تأثير سلبي عند التزلج أو قيادة الدراجة أو السيارة، بل يمكن أن تكون ضرورية لقدرتها على تخفيف حدة سطوع ضوء الشمس.

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