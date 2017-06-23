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أمين عام الائتلاف : ” على الوحدات الكردية الخروج من الرقة بعد تحريرها من داعش و تسليمها للحكومة المؤقتة ” !

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 7 تعليقات

 

 

قال الأمين العام للائتلاف الوطني، نذير الحكيم، الخميس، إن إدارة مدينة الرقة يجب أن تتم عن طريق الحكومة السورية المؤقتة، وضمان أن يقوم أهل المدينة بحكم أنفسهم، مشيراً إلى أن ذلك من الممكن أن يتم “عبر انتخابات تشرف عليها جهات دولية”.

وأضاف الحكيم، بحسب ما نقل عنه موقع الائتلاف، أن على ميليشيات الـ “PYD” الخروج من مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش، وربط ذلك بإعادة “الاستقرار للمدينة ومنع ظهور أي تنظيم متطرف جديد، وذلك بسبب رفض أبناء المنطقة لتلك الميليشيات التي أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد عليه”.

عكس السير

7 تعليقات

  1. كوردي سوري
    يونيو 23, 2017 , 5:17 م في 5:17 م

    لأنهم عبيد عند لي خلفك ….. يحررون وأنت تجي تحكم مع بقية المرتزقة

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  2. اخطبوط البحر
    يونيو 23, 2017 , 5:18 م في 5:18 م

    لما كان الجيش الحر على سروج خيله وراعب العالم الاكراد يرفعون العلم الكردي هلق بدك يسلمو المناطق الي فطسو فيها مشان يسيطرو عليها وانت قاعد بل فندق

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  3. محمد
    يونيو 23, 2017 , 5:19 م في 5:19 م

    ههههههههههه انت شو شربان كل حيوانات الائتلاف متلك 😂😂😂 شو نوع الحشيش يلي عم تشربو

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  4. غير معروف
    يونيو 23, 2017 , 5:51 م في 5:51 م

    واو شو خطير اول مرة اسمع باسمك! خليك بالاوتيل تبع استنبول ولا تطلع لبرا لانو انت ملاحق عالدعسة! اوعه هه! بينما انتو عم ت… صوا بتركيا نحن عم نفتلحكون الرقة عاصمة الخلافة الاردوغانية!

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  5. عبود الشمري
    يونيو 23, 2017 , 5:52 م في 5:52 م

    واو شو خطير اول مرة اسمع باسمك! خليك بالاوتيل تبع استنبول ولا تطلع لبرا لانو انت ملاحق عالدعسة! اوعه هه! بينما انتو عم ت… صوا بتركيا نحن عم نفتلحكون الرقة عاصمة الخلافة الاردوغانية!

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  6. جمال عمر
    يونيو 23, 2017 , 5:56 م في 5:56 م

    المعارصة في احلام اليقظة بعد ان ملاوا جيوبهم بالدولارات و الان يريدون الكراسىي ليستعبدوا البشر انجس معارصة على الاطلاق

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