أمين عام الائتلاف : ” على الوحدات الكردية الخروج من الرقة بعد تحريرها من داعش و تسليمها للحكومة المؤقتة ” !

قال الأمين العام للائتلاف الوطني، نذير الحكيم، الخميس، إن إدارة مدينة الرقة يجب أن تتم عن طريق الحكومة السورية المؤقتة، وضمان أن يقوم أهل المدينة بحكم أنفسهم، مشيراً إلى أن ذلك من الممكن أن يتم “عبر انتخابات تشرف عليها جهات دولية”.
وأضاف الحكيم، بحسب ما نقل عنه موقع الائتلاف، أن على ميليشيات الـ “PYD” الخروج من مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش، وربط ذلك بإعادة “الاستقرار للمدينة ومنع ظهور أي تنظيم متطرف جديد، وذلك بسبب رفض أبناء المنطقة لتلك الميليشيات التي أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد عليه”.
عكس السير
قيم الخبر
لأنهم عبيد عند لي خلفك ….. يحررون وأنت تجي تحكم مع بقية المرتزقة
رح تطلعو بالصرامي ياخونة
أي انتو عبيد امريكا
ورح نطلع انت والكرد من سوريا والعراق وتركيا
لما كان الجيش الحر على سروج خيله وراعب العالم الاكراد يرفعون العلم الكردي هلق بدك يسلمو المناطق الي فطسو فيها مشان يسيطرو عليها وانت قاعد بل فندق
ههههههههههه انت شو شربان كل حيوانات الائتلاف متلك 😂😂😂 شو نوع الحشيش يلي عم تشربو
واو شو خطير اول مرة اسمع باسمك! خليك بالاوتيل تبع استنبول ولا تطلع لبرا لانو انت ملاحق عالدعسة! اوعه هه! بينما انتو عم ت… صوا بتركيا نحن عم نفتلحكون الرقة عاصمة الخلافة الاردوغانية!
واو شو خطير اول مرة اسمع باسمك! خليك بالاوتيل تبع استنبول ولا تطلع لبرا لانو انت ملاحق عالدعسة! اوعه هه! بينما انتو عم ت… صوا بتركيا نحن عم نفتلحكون الرقة عاصمة الخلافة الاردوغانية!
المعارصة في احلام اليقظة بعد ان ملاوا جيوبهم بالدولارات و الان يريدون الكراسىي ليستعبدوا البشر انجس معارصة على الاطلاق