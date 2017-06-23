أمين عام الائتلاف : ” على الوحدات الكردية الخروج من الرقة بعد تحريرها من داعش و تسليمها للحكومة المؤقتة ” !

قال الأمين العام للائتلاف الوطني، نذير الحكيم، الخميس، إن إدارة مدينة الرقة يجب أن تتم عن طريق الحكومة السورية المؤقتة، وضمان أن يقوم أهل المدينة بحكم أنفسهم، مشيراً إلى أن ذلك من الممكن أن يتم “عبر انتخابات تشرف عليها جهات دولية”.

وأضاف الحكيم، بحسب ما نقل عنه موقع الائتلاف، أن على ميليشيات الـ “PYD” الخروج من مدينة الرقة بعد تحريرها من تنظيم داعش، وربط ذلك بإعادة “الاستقرار للمدينة ومنع ظهور أي تنظيم متطرف جديد، وذلك بسبب رفض أبناء المنطقة لتلك الميليشيات التي أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد عليه”.

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