الجربا يلتقي لافروف في موسكو .. و يؤكد : نحن دائماً نراهن على الدور الروسي ! ( فيديو )

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، يوم الخميس، أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تدعم أي جهد من شأنه إطلاق الحوار “السوري – السوري” بأسرع وقت ممكن عن طريق تفعيل إطار مباحثات أستانة، وكذلك عن طريق دعم الجهود الأممية في إطار مفاوضات جنيف وتحويل الصراع بين الحكومة والمعارضة المسلحة إلى التعاون في مجال محاربة الإرهاب.

وأشاد الوزير الروسي بجهود الجربا الرامية إلى تسوية الأزمة وتوحيد أطياف المعارضة على أساس المبادئ الديمقراطية، مشددا على أن هذه الجهود تتناسب تماما مع قرارات المجتمع الدولي، ولاسيما فيما يخص ضرورة أن يقرر السوريون أنفسهم مصير بلادهم عن طريق التوافق.

وأوضح قائلا، متوجها إلى الجربا: “إننا نلاحظ حاليا بوادر إيجابية جدا في مختلف أطياف المعارضة السورية تؤكد أن جهودكم أصبحت محورية بالنسبة للعديد من السوريين المعنيين بمصير بلادهم”.

وقال الجربا إن لقاءه هذا مع لافروف هو الثاني منذ بداية العام. وذكر بأن ممثلي تياره يلتقون مع مسؤولين روس في موسكو وفي القاهرة، مؤكدا رغبته في تبادل وجهات النظر بشأن وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تخفيف التوتر في إطار عملية أستانا.

ووصف الجربا هذا العمل بأنه مهم، مؤكدا دعمه للجهود الروسية. وبشأن المفاوضات في جنيف، عبر عن أمله في أن تنتج عن حلول خلاقة للدفع باتجاه التسوية السياسية. وأضاف: “نناقش موضوع محاربة الإرهاب في سوريا، وروسيا معنية بقدر كبير بالحرب على الإرهاب ونحن كذلك”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حوار سوري سوري بين الموالاة والمعارضة بمشاركة كافة القوى لإيجاد حل سياسي.

وتابع أن الدور الروسي مهم جدا، قائلا: “نحن دائما في الرهان على الدور الروسي”.

وذكر بأن ملتقى تشاوريا للقوى الوطنية السورية انعقد الشهر الماضي في القاهرة بحضور عدة شخصيات وأحزاب من دمشق ومن الخارج. وكشف أن هذا الملتقى توصل إلى 3 نتائج، مؤكدا أنه يريد طرحها على وزير الخارجية الروسي لمناقشتها. (RT)

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