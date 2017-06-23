الجزائري رياض محرز يعلن وجهته بالدوري الإنكليزي

كشفت تقارير صحافية إنكليزية أن النجم الجزائري #رياض_محرز يريد مغادرة #ليستر_سيتي للانضمام لصفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة مترو الإنكليزية، بحسب أوليه عربية، أن رياض محرز مستعد للتغاضي عن عدم المشاركة بدوري أبطال أوروبا والتوقيع لآرسنال بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، متجاهلاً ناديي تشيلسي وليفربول بسبب مدرب “الغانرز” آرسين فينغر.

وكان جناح ليستر سيتي رياض محرز مرتبطاً بشكل كبير مع التحرك الى آرسنال في الصيف الماضي، ولكنه كان ملتزماً مع ليستر للمشاركة بدوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

وأوضحت آخر التقارير أن تشيلسي وليفربول مهتمان بالتعاقد مع محرز، لكن فرصة العمل مع فينغر يمكن أن تكون حاسمة لنقل النجم الجزائري للمدفعجية.

وسيغيب آرسنال عن المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في عهد فينغر الذي امتد 20 عاماً بعد أن أنهى موسمه بـ”البريميرلييغ” في المركز الخامس المؤهل لـ”يوروبا ليغ”، لكن محرز لا يزال حريصاً على الانتقال إلى شمال لندن حيث يقال إنه يعتقد أنه سيتأقلم بسرعة كبيرة في غرفة ملابس “الغانرز”.

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