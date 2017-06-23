الكويت : السجن حوالي قرنين من الزمن لـ ” وافد سوري ” سرق 51 ” صالون نسائي ” !

أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في الكويت، أحكاماً بالسجن على وافد سوري، قدرت مدتها بنحو 193 عاماً و8 أشهر، على خلفية ارتكابه 51 واقعة سرقة لصالونات نسائية في مناطق الجابرية والسالمية وحولي وبنيد القار وصباح السالم.

وقالت وسائل إعلام كويتية، من بينها صحيفة “الأنباء”، الخميس، إن الحكم على المواطن السوري، وهو “مخالف للإقامة”، جاء بعد أن تم القبض عليه من قبل قطاع البحث الجنائي في أيلول من العام الماضي، حيث اعترف بارتكابه جرائم السرقات وأرشد عن كيفية ارتكابها، وأماكن تصريف المسروقات.

وتمت مقارنة صور المتهم السوري بأخرى تم التقاطها بكاميرات مراقبة داخل الصالونات، وثبتت مطابقتها، بحسب الإعلام الكويتي.

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