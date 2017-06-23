المرصد : النظام يفرج عن عشرات المعتقلين من ” سجن عدرا ” في دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن عدد من المصادر الموثوقة، أن النظام السوري أفرج عن 225 شخصا في عملية إفراج من سجن دمشق المركزي اليوم الجمعة.

وقال المرصد إن السلطات بدأت خلال الـ 24 ساعة الفائتة وحتى الآن في عملية إفراج عن 225 سجيناً من سجن دمشق المركزي المعروف بـ “سجن عدرا”، حيث تم الإفراج عن 95 سجينا أمس الخميس، فيما تجري استكمال عملية الإفراج عن الـ 130 الآخرين اليوم.

وأكدت المصادر أن غالبية السجناء ينحدرون من محافظتي حمص وحماة، واعتقلوا على خلفية أحداث الثورة السورية. (DPA)

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