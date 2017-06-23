الهند : 300 ألف مشارك في أضخم جلسة ” يوغا ” بالعالم

تجمع ما يقرب من 300،000 شخص في #الهند في يوم اليوغا العالمي للمشاركة في أضخم جلسة يوغا في العالم، حقق خلالها المشاركون رقماً قياسياً عالمياً، ودخلوا بذلك #موسوعة_غينيس للأرقام القياسية.

نشر مدرب اليوغا الهندي بابا رامديف، صوراً على موقع تويتر تظهر مئات الآلاف من الأشخاص وهم يمارسون اليوغاً في مدينة أحمد أباد.

وقد حقق المشاركون في هذه التظاهرة الضخمة، أكثر من 20 رقماً قياسياً آخر، بما في ذلك أكبر عدد من الأشخاص الذين يمارسون اليوغا في مواقع متعددة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبحسب التقارير فقد شارك في جلسة اليوغا سياسيون بارزون وذلك بهدف التشجيع على ممارسة رياضة اليوغا في الهند وفي جميع أنحاء العالم.

من جهته قال المدرب رامديف إنه يعتزم زيارة الولايات المتحدة وكندا لتعزيز رياضة اليوغا، وتعهد بالعمل مع الحكومة لفتح استوديوهات اليوغا مجاناً في جميع أنحاء الهند.

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