ايقاف البرازيلي أوسكار لتسببه بعراك في الدوري الصيني

أوقف الاتحاد الصيني لكرة القدم الدولي البرازيلي #أوسكار ثماني مباريات لتسببه بعراك كبير في إحدى مباريات #الدوري_الصيني لكرة القدم بين فريقه شنغهاي سيبغ و”غوانجو.آر.أف”، بعدما ركل الكرة مرتين متتاليتين باتجاه لاعبي الفريق المنافس.

كما فرض الاتحاد الصيني غرامة مالية قدرها 40 ألف يوان (6 آلاف دولار) بحق اللاعب، وأوقف ثلاثة لاعبين آخرين بسبب العراك، الذي حصل خلال المباراة التي أقيمت الأحد، وفق ما أوردت فرانس برس.

وأظهرت لقطات مصورة قيام اللاعب بركل الكرة نحو لاعب منافس وإصابته مباشرة، وتكرار الأمر نفسه حيال لاعب آخر بعدما ارتدت الكرة إليه.

وتحلق لاعبون من غوانجو حول أوسكار ودفعوه أرضا، ما دفع زملاءه الى التدخل فحصل عراك وتدافع وتشابك بالأيدي.

وشارك في العراك لاعبون احتياطيون وأفراد من الجهاز الفني للفريقين، وبقي خلاله أوسكار ممدا على أرض الملعب دون التعرض لأذى، الى حين تمكن المسؤولون من إعادة الأمور إلى طبيعتها.

وطرد الحكم لاعبا من كل فريق ورفع البطاقة الصفراء في وجه ثلاثة لاعبين، واستكملت المباراة لتنتهي بالتعادل 1-1.

وكان أوسكار (25 عاما)، بدأ مسيرته مع شنغهاي سيبغ مطلع هذه السنة، بعد انتقاله من تشلسي الإنكليزي مقابل نحو 60 مليون يورو، في صفقة هي الأعلى في تاريخ كرة القدم الآسيوية. ( AFP )

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