برشلونة يتخلى عن مدافعه جيرمي ماثيو بالمجان

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أنّ نادي #برشلونة توصل لاتفاق مع المدافع الفرنسي #جيرمي_ماثيو ، يقضي بفسخ عقده ورحيله عن الفريق هذا الصيف مجاناً.

وأشارت الصحيفة وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلى أنّ ماثيو سينضم إلى لشبونة مجانًا بعقد يمتد لموسمين، بعد فسخ عقده، الذي ينتهي بعد 12 شهرًا، خلال الأيام المقبلة، كما سيحصل على راتب 2 مليون يورو في الموسم، وهو أقل مما يحصل عليه مع “البلوغرانا” حاليًا.

ويمتلك ماثيو عروضًا من فنربخشه التركي ومارسيليا الفرنسي وأوليمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى سبورتنغ لشبونة البرتغالي، كما أنّه خرج تمامًا من حسابات المدير الفني الجديد للنادي “الكتالوني” إرنستو فالفيردي.

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