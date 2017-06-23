بريطانيا : كوربين يتفوق على ماي في استطلاع للرأي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة تايمز البريطانية تقدم جيريمي كوربين زعيم حزب العمال على رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرة الأولى في الاستطلاع عن أفضل من يشغل منصب رئيس الحكومة.

وتحاول ماي التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية لتأييد حكومة الأقلية التي تتزعمها، بعد أن خسرت الأغلبية المطلقة التي كانت تمتلكها قبل الدعوة لانتخابات مبكرة.

وردا على سؤال الاستطلاع عن أفضل من يشغل منصب رئيس الوزراء قال 35 في المئة إنهم يفضلون كوربين بينما أيد 34 في المئة ماي. ولم يحسم 30 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رأيهم. (REUTERS)

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