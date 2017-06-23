بين روسيا و أمريكا : البغدادي قتل .. البغدادي لم يقتل !

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة إنه ليس لديه دليل ملموس على ما إذا كان أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم حيا أو ميتا. لكنه هون من شأن أي تأثير ربما يكون له في ساحة المعارك في العراق وسوريا.

وقال الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف في بيان صحفي في وزارة الدفاع (البنتاغون) “ما نعلمه بالتأكيد أنه إذا كان (البغدادي) على قيد الحياة فنحن نتوقع ألا يكون قادرا على التأثير فيما يدور حاليا في الرقة أو الموصل أو في تنظيم الدولة الإسلامية بوجه عام مع استمرارهم في خسارة خلافتهم الفعلية”.

وأضاف “ومع ذلك …فليس لدينا أي دليل ملموس على ما إذا كان حيا أو ميتا”.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن وزارة الخارجية في روسيا قولها، يوم الخميس، إن هناك درجة عالية من الثقة في أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، لقي مصرعه.

وفي الأسبوع الماضي قالت موسكو إن قواتها ربما قتلت زعيم التنظيم المتشدد، لكن واشنطن قالت إنه ليس لديها ما يثبت هذا، بينما عبر مسؤولون غربيون وعراقيون عن تشككهم. (REUTERS)

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