ترامب يشكك في حياد المدعي المكلف التحقيق في قضية التدخل الروسي

شكك دونالد ترامب في مقابلة بثت الجمعة في حياد المدعي الخاص المكلف التحقيق في احتمال تواطؤ بين مقربين من الرئيس الاميركي والكرملين خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

وعين روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في عهدي الرئيس الجمهوري الاسبق جورج بوش الابن والرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما، منتصف ايار/مايو للتحقيق في هذه القضية بعيد الاقالة المفاجئة للمدير السابق لـ”اف بي آي” جيمس كومي بناء على قرار ترامب.

وردا على صحافية لشبكة “فوكس نيوز″ سألته ما إذا كان على مولر التخلي عن التحقيق بسبب صلاته المفترضة بالمدير السابق لـ”اف بي آي” ومناصرين ديموقراطيين، قال ترامب “إنه صديق مقرب جدا من كومي وهو أمر مزعج جدا”.

واضاف “يمكنني القول إن الناس الذين تمت الاستعانة بهم” للعمل في فريق مولر “جميعهم من مؤيدي هيلاري كلينتون”. وذكرت وسائل إعلام أمريكية ان بعض أفراد الفريق تبرعوا لمرشحين ديموقراطيين.

وخلص ترامب في المقابلة التي سجلت الخميس “لكن روبرت مولر شخص محترم وآمل بأن يتوصل إلى حل لائق”.

ومولر الذي عينته وزارة العدل يتمتع باستقلالية أكبر من أي مدع عادي أو من مدير “اف بي آي”.

وتشمل صلاحياته في التحقيق “أي صلة او تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب” الانتخابية، إضافة الى “أي موضوع″ ينبع من هذه التحقيقات. (AFP)

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