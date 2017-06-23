ترامب يقول إنه لم يعرقل التحقيقات بشأن روسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أنه لم يعرقل تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي في واقعة تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وتواطؤ حملته المحتمل مع موسكو.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز في مقطع أذيع قبل بث المقابلة التي ستبث اليوم الجمعة “انظروا، لم تكن هناك عرقلة ولم يكن هناك تواطؤ”.

ويجري مكتب التحقيقات الامريكية تحقيقا يخص تدخل روسيا في الانتخابات الأخيرة، وبالتعاون مع حملة الرئيس الامريكي، وسبق ان أقال ترامب رئيس مكتب التحقيقات السابق جيمس كومي، والذي كان يعمل على القضية منذ بدايتها. (REUTERS)

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