خيب آمال والدي الطفلة .. هولندا : صدور حكم بحق ثلاثة منقذين متهمين بالتسبب بغرق طفلة سورية لاجئة

حكمت محكمة في مدينة أوترخت الهولندية، على ثلاثة منقذين بتقديم خدمات اجتماعية لمدة 60 ساعة، بعد أن تأكدت مسؤوليتهم عن غرق طفلة سورية لاجئة.

وكانت الطفلة “سلام” التي لجأت مع عائلتها إلى هولندا، غرقت، قبل عامين (أيلول 2015)، في حصة سباحة مدرسية، بمدينة رينن.

وقال القاضي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام هولندية، وترجم عكس السير، إن المنقذين كانوا قد تعاملوا مع الطفلة بشكل روتيني ولم يتواصلوا معها بشكل كاف، ما تسبب بذهابها للمنطقة العميقة وغرقها.

وبرأ القاضي المدرسين اللذين كانا متواجدين في المسبح حينها، ورأى أنهما لا يلامان على ما حصل، على عكس المنقذين.

وقال القاضي: “بدون شك لم يرد المنقذون غرق سلام .. موتها كان حادثاً يمكن تجنبه لو تم التواصل والتفاهم بشكل أفضل .. مؤلم جداً أن تموت الطفلة في هولندا التي لجأت إليها قادمة من سوريا”.

وعبر والد ووالدة الطفلة عن خيبة أملهما من قرار المحكمة، وأكدا أنهما قالا لإدارة المدرسة سابقاً، إن طفلتهما لا تجيد السباحة ولا اللغة الهولندية، ويجب مراقبتها بشكل جيد.

عكس السير