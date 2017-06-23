روسيا : منع معارض بوتين الأبرز ” أليكسي نافالني ” من الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية اليوم الجمعة أنه لا يحق “حاليا” للمعارض الروسي الكسي نافالني الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في اذار/مارس 2018 بسبب الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس اموال.

وقالت اللجنة في بيان “في الوقت الحالي، لا يحق لالكسي نافالني الترشح”، مذكرة بان الترشيحات لا يمكن ان تقدم رسميا الا اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

ودين نافالني، المعارض الابرز للرئيس فلاديمير بوتين، بداية شباط/فبراير بانه اختلس العام 2009 نحو 400 الف يورو على حساب شركة استثمار عامة فيما كان مستشارا لحاكم منطقة كيروف.

وسبق ان اكدت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا في حزيران/يونيو ان المعارض “لا حظ له ابدا في ان يترشح للانتخابات بسبب ادانته”.

ولا يزال نافالني مصمما على الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2018 ويؤكد انصاره ان الحكم لن يؤثر على ترشحه.

وقال نيكولاي لياسكين أحد أعضاء فريق حملة نافالني إن “الدستور لا يمنع نافالني من الترشح للانتخابات. تحاول اللجنة الانتخابية عبر ما تعلنه التشويش على الحملة”. (AFP)

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