ساق البرتغالي غيريرو مكسورة منذ ثلاثة أشهر !

كشف المدافع البرتغالي #رافايل_غيريرو انه يعاني من كسر في ساقه منذ ثلاثة أشهر، وذلك غداة نقله الى المستشفى بعد إصابة تعرض لها خلال المباراة مع #روسيا في كأس القارات 2017.

وكان غيريرو غادر في الشوط الثاني للمباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على الدولة المضيفة 1-صفر، وتخوف مدربه فرناندو سانتوس ان يكون المدافع (23 عاما)، مصابا بكسر في الساق.

وكتب غيريرو عبر حسابه على موقع انستغرام : “سأكون خلف زملائي في ما تبقى من البطولة. لحسن الحظ الكسر لا يسبب أي ألم، لكن لا يمكنني ان أضع قدمي على الأرض أو أحركها”.

الا ان لاعب نادي بوروسيا دورتموند الالماني فاجأ متابعيه عندما أضاف ان الاصابة “تعود الى ثلاثة أشهر”، من دون ان يحول ذلك دون مواصلته اللعب بشكل طبيعي.

الا ان حدة الاصابة زادت في مباراة الأربعاء التي حسمها أبطال أوروبا بهدف للنجم كريستيانو رونالدو. واستبدل غيريرو في الدقيقة 65 بإيليسو.

ويتوقع ان تبعد الاصابة غيريرو أسابيع على الأقل، ما سيحول دون مشاركته مع ناديه الالماني في بداية موسم 2017-2018 المقررة في 18 آب/أغسطس المقبل. ( AFP )

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