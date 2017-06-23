سان جيرمان يتقدم بعرض ضخم لضم مبابي

كشف وسائل إعلام أن نادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي تقدم بعرض ضخم لضم نجم #موناكو ، #كليان_مبابي ، إلى صوفه في خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم سان جيرمان إلى قائمة أندية أوروبا الكبيرة التي ترغب في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، الذي تألق بشكل لافت مع موناكو الموسم الماضي، وقاده للتويج بالدوري الفرنسي، الذي غاب عنه منذ موسم 1995-1997، إلى جانب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة “غول” أن سان جيرمان على استعداد لدفع 140 مليون يورو للتعاقد مع الموهبة الفرنسية، لينافس وبقوة كل من ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي.

وخاض مبابي 40 مباراة مع موناكو منذ صعوده لفريق النادي الفرنسي الأول في 2015، سجل خلالها 16 هدفاً.

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