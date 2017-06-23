صحيفة : برشلونة يحسم صفقة لوكاس ليما

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية المدريدية أن نادي #برشلونة الإسباني ضمن نجم وسط #سانتوس البرازيلي، #لوكاس_ليما ، إلى صفوفه، في صفقة لم يعلن عنها النادي الكاتالوني حتى الآن.

وقالت ماركا، وفقاً لـESPN”، إن برشلونة أتم بالفعل الصفقة مع اللاعب البرازيلي (26 عاماً)، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، على أن ينضم لصفوفه في نهاية العالم الحالي، في عقد يمتد لـ5 أعوام، دون أن تذكر الصحيفة قيمة انتقال اللاعب.

ولكن أشارت ماركا إلى أن لوكاس ليما سيتقاضى راتب سنوي يصل إلى 4 مليون يورو، إلى جانب إضافات تصل إلى 5 ملايين يورو سيتقاضاها اللاعب خلال سنوات عقده بحسب مردود أداءه داخل الملعب.

كما أكدت ماركا أن تعاقد إدارة برشلونة مع اللاعب جاء بناء على طلب شخصي من نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تربطه علاقة جيدة مع لوكاس ليما.

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