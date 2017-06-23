عرض أزياء ” رجالي ” في صنعاء يثير جدلاً كبيراً ( فيديو )

أثار عرض أزياء رجالي في #اليمن ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث لقي تفاعلا كبيرا من نشطاء الانترنت ما بين مؤيد ومعارض.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، صورا ومقطع فيديو لعرض الأزياء الأول من نوعه في البلاد عموما، والذي أقيم في أحد المجمعات التجارية في #صنعاء الواقعة تحت سلطة #الحوثيين .

ورأى المنتقدون في العرض “كسرا للعادات والتقاليد والأعراف اليمنية التي طالما عرفت بأنها محافظة”، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم، فضلا عن أن توقيته يأتي في ظل الحرب التي يعيشها اليمنيون.

أما المؤيدون فاعتبروه “نوعا من التطور ومواكبة الموضة ومحاولة للحاق بعصر العولمة”.

الجدير بالذكر أن العرض شهد مشاركة وحضورا كبيرين من قبل المواطنين في صنعاء.

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