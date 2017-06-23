” فيرموير ” جديد لجهاز الألعاب ” نينتندو سويتش”

أعلنت شركة #نينتندو عن إطلاق تحديث جديد لبرامج الفيرموير لجهاز الألعاب #سويتش .

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار 3.0.0 الجديد يزخر بالعديد من الوظائف الجديدة، حيث يمكن لعشاق الألعاب جعل ذراع التحكم، الموجود في غير مكانه، أن يهتز من أجل العثور عليه بسهولة.

بالإضافة إلى إمكانية تحديد الحد الأقصى لشدة الصوت بمخرج سماعة الرأس، مع إمكانية توصيل لوحة مفاتيح أو ذراع تحكم في منفذ “يو إس بي”، كما يتيح الإصدار الجديد من برامج الفيرموير لعشاق الألعاب ميزة الاشتراك في خدمة الرسائل إلى الألعاب المفضلة أو نقل قوائم جهات الاتصال من أجهزة نينتندو الأخرى أو تلقي الإخطارات عندما يتصل أصدقاء المستخدم سويتش بالإنترنت، علاوة على قيام الشركة بإجراء تحسينات مختلفة لتعزيز استقرار جهاز الألعاب. ( DPA )

عكس السير