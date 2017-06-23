قطر للبترول تنفي إلغاء إجازات الأجانب أو منعهم من السفر

على خلفية حصار خليجي للدوحة، قالت شركة قطر للبترول إنها لم تلغ إجازات الأجانب ولم تمنعهم من السفر، بخلاف ما ذكره تقرير إخباري في وقت سابق.

وأوضح بيان صادر عن قطر للبترول المملوكة لحكومة قطر صدر في وقت متأخر مساء الخميس ” لم تمنع أي موظف أجنبي أو قطري في قطر للبترول أو شركاتها من أخذ الإجازة السنوية أو من الحصول على تصاريح مغادرة “.

واضاف البيان ” نظرا للحظر الذي تفرضه بعض البلدان المجاورة، فإنه قد يُطلب من عدد قليل من الموظفين في بعض المناصب الحساسة تأجيل إجازتهم لأسباب تشغيلية بحتة”.

وتابع البيان أن الأمر يتعلق ” بإجراء محدود جدا، وفي حالة استثنائية قد تحدث من وقت لآخر في أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز، إذا استدعت الحاجة التشغيلية لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع لعملائنا في جميع أنحاء العالم”.

واوضح البيان ” أنه من المهم أيضا أن نؤكد أنه لم يُمنع أي موظف بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف كان من البقاء ضد رغبته”.

واختتم البيان بالقول ” تأسف قطر للبترول لظهور مثل هذه الشائعات، و نرجو أن يكون هذا البيان قد وفر الوضوح اللازم حول هذا الموضوع. “ (DPA)

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