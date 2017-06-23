كيم كارداشيان تستأجر أماً بديلة للحمل في طفلها الثالث

ذكرت تقارير إعلامية أن نجمة تلفزيون الواقع #كيم_كارداشيان وزوجها كاني وست استأجرا أما بديلة للحمل في طفلهما الثالث بعد تحذير الطبيب من مخاطر كبيرة على صحتها.

ونقلت مجلة بيبول عن مصادر لم تكشف عنها أن الزوجين استأجرا أما بديلة، ووفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عن شبكة (تي.إم.زد دوت كوم) فإنهما وافقا على دفع أكثر من 113 ألف دولار للأم البديلة.

ولكارداشيان (36 عاما) طفلان من كاني ويست وكانت تحدثت علنا عن مشاكل صحية خلال الحمل في طفلتها نورث المولودة في عام 2013 وطفلها سينت الذي وضعته في عام 2015.

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