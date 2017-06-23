لاعب في ” المنتخب السوري للريشة الطائرة ” ينسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي .. و يقول : هذا الموقف ينسجم مع مواقف بلدي الوطنية

أعلن لاعب الريشة الطائرة السوري أحمد الجلاد رفضه مواجهة خصمه الإسرائيلي في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة موريشيوس الدولية للعبة.

وكانت قرعة البطولة أوقعت لاعب “المنتخب السوري للريشة الطائرة” الجلاد في مواجهة لاعب إسرائيلي بعد فوزه في ثلاث مباريات في فردي الرجال.

وأكد الجلاد (20 عاماً)، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام، أول أمس الأربعاء، بأن معنوياته مرتفعة جدا بسبب القرار الذي اتخذه معربا عن سعادته وفخره بما قام به.

وقال الجلاد لقناة روسيا اليوم: “هذا الموقف ينسجم مع مواقف بلدي الوطنية .. لن أواجه في المستقبل أي لاعب إسرائيلي مهما كانت حجم العقوبة التي ستتخذ بحقي”.

ولفت الجلاد المصنف (30 عالمياً في فئة الشباب)، بحسب القناة، إلى أنه يواجه بعض الصعوبات في المشاركات الخارجية بسبب عدم حصوله على التأشيرات.

وسبق للجلاد أن شارك في العديد من البطولات الدولية في عالم الريشة الطائرة وحقق نتائج جيدة أمام لاعبين من ماليزيا وتايلاند وأندونيسيا، وفق المصدر ذاته.

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