محكمة مصرية تغرم زوجة الفنان تامر حسني بـ 4 ملايين جنيه مصري

صدر حكم قضائي من إحدى المحاكم المصرية ضد المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسني في الـ 30 من مايو/ أيار الماضي يقضي بإلزامها بسداد مبلغ مليون درهم مغربي، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري لصالح مالك شركة “العنود الطيب” للإنتاج الفني؛ بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة.

وحرصت النجمة بسمة بوسيل، على أن تتكتم على الحكم الصادر بحقها منذ فترة، ونجحت في حجب الخبر عن وسائل الإعلام التي لم تتحدث عن الأمر حتى الآن.

وقال أحمد الجندي محامي الشركة، إن الحكم صدر ضد بسمة بوسيل في الـ 30 من مايو/ أيار الماضي بالقضية رقم 3345 لسنة 2015 مدني كلي جنوب الجيزة.

وأوضح الجندي أن أساس الخلاف يرجع إلى تعاقد المغربية بسمة بوسيل على العمل مع الشركة، ولكنها لم تلتزم بالبنود التي جرى الاتفاق عليها بالعقد، ما أصاب مالك الشركة بالضرر ودفعه للجوء إلى القضاء.

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