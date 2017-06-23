مستثمر صيني يستحوذ على 60% من أسهم بارما الإيطالي

قال نادي #بارما ، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، إن رجل الأعمال الصيني، جيانغ ليتشانغ، توصل إلى اتفاق لشراء 60% من أسهم النادي.

وأعلن بارما أن الأرجنتيني هرنان كريسبو، لاعب الفريق السابق في الفترة من 1996 وحتى 2000، والذي عاد إليه في 2010 سيصبح نائباً للرئيس.

وأشهر بارما، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين في تسعينات القرن الماضي، إفلاسه قبل موسمين، بعد احتلاله المركز الأخير بين فرق دوري الدرجة الأولى، ومن ثم عوقب بالهبوط للدرجة الرابعة قبل أن يترقى مرتين منذ ذلك الحين.

ويملك ليتشانغ نادي غرناطة الإسباني و5% من أسهم نادي مينيسوتا تيمبرولفز، المنافس في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين. ( reuters )

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