مظاهرات حاشدة في الهند بعد اغتصاب طالبة في العناية المركزة ( فيديو )

هاجمت حشود من الغاضبين رجال الشرطة بعد أن تعرضت طالبة للاغتصاب في وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الهندية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، حاول رجال الشرطة الذين يحملون العصي السيطرة على مئات المحتجين الذين تجمهروا خارج مستشفى “جاجريتي” في ولاية كانبور في الهند، إلا أن المحتجين الغاضبين قاموا بالرد على ضباط الشرطة بإلقاء الحجارة في مشاهد عنيفة التقطها شهود العيان.

وفي خضم أحداث العنف، تعرض أحد الضباط للضرب المبرح حتى فقد وعيه، بعدما وجد نفسه محاطاً بمفرده وسط المحتجين، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، في حين أصيب اثنان آخران بجروح شديدة.

واندلع العنف، بعد انتشار أخبار تفيد بأن أكانشا، البالغة من العمر 17 عامًا، تعرضت للاغتصاب في وحدة العناية المركزة في المستشفى.

وكانت الفتاة قد نقلت إلى المستشفى بعدما فقدت الوعي أثناء حضورها حفلاً بالمدينة، وقالت أكانشا، إن أحد العاملين بالمستشفى أعطاها دواءً ما، قبل أن يغتصبها في نفس الليلة التي دخلت فيها المستشفى.

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