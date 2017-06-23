منظمة الهجرة الدولية : أكثر من ألفي لاجئ فقدوا حياتهم منذ مطلع 2017

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، أن أكثر من ألفي لاجئ فقدوا حياتهم في مياه البحر المتوسط خلال رحتلهم إلى أوروبا منذ مطلع العام وحتى 12 يونيو/ حزيران الحالي.

وقال جويل ميلمان، متحدث المنظمة في تصريح صحفي أدلى به في مدينة جنيف السويسرية، إن تم إنقاذ 180 لاجئاً قبالة السواحل الإيطالية، أمس الخميس.

وأضاف ميلمان، أن جرى إنقاذ نحو 2500 لاجئ في مياه المتوسط منذ الأسبوع الماضي، مبيناً توزيعهم في عدة مناطق بإيطاليا.

وأكد أن عدد اللاجئين الذين وصلوا أوروبا منذ مطلع 2017 وحتى يونيو الحالي، بلغ 84 ألف شخصاً، وأن 2108 لاجئين فقدوا حياتهم خلال رحلتهم إلى أوروبا في نفس الفترة.

وأشار المتحدث إلى أن 72 ألف لاجئ من بين الـ 84 ألفاً، حطوا رحالهم على السواحل الإيطالية.

وقال إن 216 ألف لاجئ وصلوا أوروبا في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المتوفين 2911 لاجئاً في ذات الفترة. (ANADOLU)

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