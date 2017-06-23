نائبة أسترالية تثير جدلاً بإرضاعها لطفلتها داخل قاعة البرلمان خلال تقدمها بأحد المقترحات ! ( فيديو )

أثارت نائبة برلمانية في أستراليا، الخميس، جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وانقساماً بين مؤيد ومعارض، بعدما ظهرت للمرة الثانية في فيديو وهي ترضع طفلتها داخل قاعة البرلمان.

وظهرت لاريسا ووترز، نائبة زعيم حزب الخضر عن ولاية كوينزلاند، في الفيديو وهي ترضع ابنتها، أليا جوي، البالغة من العمر حوالي 3 أشهر ونصف.

وقدمت النائبة أحد مقترحاتها، وهي تحمل ابنتها بين ذراعيها وترضعها، علماً أن وسائل الإعلام الأسترالية ذكرت في أيار الماضي الماضي أن ووترز، عندما أرضعت طفلتها أول مرة، أصبحت أول امرأة تقوم بذلك داخل البرلمان، وذلك بعد رفع الحظر عن هذا الأمر، العام الماضي.

وقالت ووترز آنذاك، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، “فخورة بأن تكون ابنتي أليا أول طفلة يتم إرضاعها داخل البرلمان”.

وكانت ووترز ساعدت العام الماضي في الموافقة على السماح بالرضاعة الطبيعية في البرلمان، وفي حين كان يسمح للأمهات العاملات بالقيام بإرضاع أطفالهن في غرف المجلس، حاربت ووترز من أجل أن تصبح الأمهات والآباء قادرين على الرعاية بأطفالهم أثناء الاجتماع داخل المجلس، وخلال انعقاد الجلسات.

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