نصر الله : أي حرب مع إسرائيل قد تجذب مقاتلين من إيران و العراق و أماكن أخرى

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الجمعة، إن أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من دول مثل إيران والعراق واليمن.

وتشير تصريحاته إلى أن الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران والتي تقاتل في سوريا دعما لبشار الأسد يمكن أن تشارك في صراع مستقبلي مع إسرائيل.

وأضاف في احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي “يجب أن يعرف العدو الإسرائيلي أنه إذا شن حربا إسرائيلية على سوريا أو على لبنان فمن غير المعلوم أن القتال سيبقى لبناني إسرائيلي أو سوري إسرائيلي‭‭‭‭”‬‬‬‬.

لكنه أضاف في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة “هذا لا يعني أن هناك دولا قد تدخل بشكل مباشر ولكن قد تفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة من العراق ومن اليمن ومن كل مكان آخر ومن إيران وأفغانستان ومن باكستان”.

ومضى قائلا “من يقول بأنه إذا قرر العدو أن يعتدي أو أن يشن حربا أن الحرب ستكون مثل 2006 أو ما شابه.. لا. اليوم محور المقاومة يتعاطى أنه معني بمصير واحد”، وقال أيضاً “إن النظام السعودي هو أضعف وأعجز وأجبن من أن يشن حرباً على إيران”.

وقال نصر الله إن أي حرب إسرائيلية مع لبنان أو قطاع غزة، الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية حماس، ستكون مكلفة للغاية ولن تقدر إسرائيل على الانتصار فيها.

وأضاف: “الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة صارت مكلفة جدا على قادة الاحتلال ما يثبت قيمة الإنجاز الذي حققته المقاومة”. (REUTERS)

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