هذه هي مطالب الدول التي قاطعت قطر لإعادة العلاقات معها !

ذكرت تقارير إعلامية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية ،والإمارات، والبحرين، ومصر، التي أعلنت مؤخرا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وإنهاء التعاون مع تركيا، وإيران

وذكرت قناة “العربية” في موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر، أن السعودية والإمارات والبحرين ، ومصر أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت.

وأضافت، القناة الإخبارية التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنه في وقت سابق، حدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر ومنها “وقف دعم الدوحة للإرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا”.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس″ الأمريكية في وقت لاحق أنها حصلت على نسخة من القائمة من إحدى الدول المقاطعة، والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإنهاء التعاون مع تركيا.

وبحسب الوكالة، فإن القائمة حددت مهلة 10 أيام لقطر لتلبية جميع المطالب.

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق اليوم الجمعة إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.

وقال الوزير خلال مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة. وأضاف “القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة”. (DPA-AFP)

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