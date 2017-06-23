وزير داخلية بشار الأسد : تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس تم التعميم بالتعامل مع ” المظاهر المسيئة ” فوراً

قال وزير داخلية بشار الأسد، اللواء محمد الشعار، إنه “تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس تم التعميم على قيادات الشرطة كافة وفي جميع المحافظات السورية لرصد أي مظهر من المظاهر المسيئة والتعامل معها ووقفها فوراً.

وقال الشعار لصحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، يوم أمس: تم إبلاغ كافة وحدات قوى الأمن الداخلي للتعامل مع أي مظاهر مسيئة، والإبلاغ عنها أينما وجدت، مؤكداً أن النظام العام سيطبق على الجميع دون استثناء.

وزعم أن كل مواطن يشاهد أو يتعرض للإساءة بإمكانه إبلاغ عناصر الشرطة فوراً ليصار إلى معالجة الأمر وفق القوانين النافذة، ولن تتسامح وزارة الداخلية مع أي شخص يعرض السلم الأهلي للخطر أو يتخطى النظام العام مهما كانت صفته.

عكس السير