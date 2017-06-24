” إيباي ” يستعد لمنافس ” أمازون ” من خلال توفير المنتجات الرائجة بأسعار منافسة

قال موقع المزادات الإلكتروني ” #إيباي ” eBay إنه سوف يقدم نفس الأسعار التي تقدمها المواقع المنافسة لعدد من المنتجات الرائجة في مسعى لإغراء المستهلكين.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من المبادرات التي قام بها إيباي للحاق بركب منافسي التجارة الإلكترونية، والتميز في نهاية المطاف ليكون مقصداً للعثور على أفضل المنتجات على الإنترنت بدلاً من المنتجات السلعية.

ويمثل موقع إيباي، الذي يعد موقع المزادات الأول على الإنترنت، دور الوسيط بين البائع والمشتري والمجال مفتوح لأي شخص لكي يعرض بضاعته للبيع أو شراء البضائع.

ويعتزم إيباي في خريف العام الحالي ضمان توصيل عشرات الملايين من المواد خلال ثلاثة أيام، وهي ميزة لوجستية لا يتقنها حالياً إلا شركة أمازون، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، كما سيبتعد الموقع عن جوهر عمله السابق، وهو أن يكون مخصصاً للمزادات، نحو بيع منتجات بأسعار ثابتة بما يتماشى مع تجار التجزئة الكبار.

وقال إيباي إنه سوف يضمن أن نحو 50,000 منتج جديد على موقع “عروض” Deals الخاص به ستتوفر على الأقل بسعر منخفض ينافس المواد التي تُباع على متاجر أمازون، ووال-مارت، وتارغت وغيرها من متاجر البيع بالتجزئة الإلكتروني.

وقال هال لوتون، نائب الرئيس الأول لأمريكا الشمالية في موقع إيباي: “لا يزال المستهلكون على وعي كبير بشأن الأسعار”. وأضاف: “بعد عامي 2009 و 2010، أصبحت القيمة تمثل أقوى اعتبار لمكان التسوق وما يشترونه، وهذا لم يتراجع فعلاً على الرغم من أن الاقتصاد قد تعزز”.

يُشار إلى أن موقع “إيباي عروض” eBay Deals يشكل أكثر من 1 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم البضائع السنوية للشركة، وهي القيمة الإجمالية لجميع السلع التي تباع على مواقعها على الإنترنت. وقد بلغ إجمالي حجم البضائع على متجرها الإلكتروني 79.4 مليار دولار في عام 2016.

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